Son Dakika Haberleri: Erbaa'ya Araç Muayene İstasyonu Yapılacak

Erbaa'ya Araç Muayene İstasyonu Yapılacak

1 saat önce

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Küçük Sanayi Sitesinin karşısındaki 7 dönümlük alana sabit araç muayene istasyonu getirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Erbaa'ya Araç Muayene İstasyonu Yapılacak, System.String[]
Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Küçük Sanayi Sitesinin karşısındaki 7 dönümlük alana sabit araç muayene istasyonu getirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Küçük Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret eden Başkan Hüseyin Yıldırım sabit araç muayene istasyonunu ilçeye getirmek için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Küçük Sanayi Sitesinin karşısında 7 dönümlük araziyi belediyeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, "D-100 karayolunun yanındaki bu alana Erbaa'mızın önemli ihtiyaçlarından biri olan sabit araç muayene istasyonunu kazandırmak için çalışmalara başladık. Erbaa'mızda araç muayene istasyonu olmadığı için vatandaşlarımız başka şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. Bu konu ile ilgili görüşmeleri 1 yıl önce başlattık. Görüşmeler olumlu geçiyor. Bu sorunu önümüzdeki süreçte çözüyoruz inşallah. İstasyonun D-100 karayolu yanında yer alması da önemli bir avantaj olacak." diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:34 Kaynak: İHA

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