Son Dakika Haberleri: Erbaa'ya Kapalı Semt Pazarı

Erbaa'ya Kapalı Semt Pazarı

1 saat önce

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, ilçe stadyumunun bulunduğu alanın yanına kapalı semt pazarı yapacaklarını söyledi.

Erbaa'ya Kapalı Semt Pazarı, System.String[]
Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, ilçe stadyumunun bulunduğu alanın yanına kapalı semt pazarı yapacaklarını söyledi.

Erbaa ilçesinde salı pazarında esnafları ziyaret eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, vatandaşların ve pazarcı esnafının mevsim şartlarından etkilenmeden daha uygun bir ortamda satış yapabilmeleri amacıyla çalışma yaptıkların kaydetti. Erbaa'da önümüzdeki süreç için kapalı semt pazarı yapmayı planladıklarını ifade eden Başkan Yıldırım,"Projemiz hazır. Mevcut stadyumumuzun bulunduğu yere kapalı semt pazarı yapacağız. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza bu müjdeyi de vermek istiyorum. Mevsim şartlarından etkilenmeden daha uygun şartlarda hem vatandaşlarımız hem de hemşerilerimiz alışverişlerini yapabileceği bir pazar yeri oluşturacağız. Yeni ilçe stadımız tamamlandığında mevcut stadyumumuz kalkacak buraya millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapacağız. Yanında da kapalı bir semt pazarı inşa edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek bir yer olacak inşallah." dedi.

Vatandaşa bez çanta dağıttı

Erbaa Belediyesi tarafından hazırlatılan bez çantaların ilçedeki tüm pazarlarda vatandaşlara ve esnaflara dağıtıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'Sıfır Atık' projesi kapsamında başlattığı çalışmanın sadece şehre, ülkeye değil tüm dünyaya önemli bir fayda sağlayacağını belirten Başkan Yıldırım, "Plastik poşetler denizde 400 karada ise 800 yılda yok oluyor. Vatandaşlarımızın alışveriş yaparken plastik poşet yerine bez poşetler kullanmasını teşvik etmek için hazırladığımız çantaları vatandaşlarımıza, esnafımıza hediye ediyoruz. Kullanılan poşetlerin yüzde 99'u geri dönüştürülemediği için doğaya büyük zarar veriyor. Bunu engellemek için tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Vatandaşlarımıza bu bez çantaları dağıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

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