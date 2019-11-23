Son Dakika Haberleri: Erbaaspor: 3-0
Son Dakika Spor Erbaaspor: 3-0 - Son Dakika Spor

Erbaaspor: 3-0

6 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Barış Çardaklı (xx), Anıl Küçükkaraca (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xxx) - Sabri (xx), Erdi (xxx), İbrahim (xx), Mert (xx) (Dk. 64 Hüseyin x), Enes (xxx) (Dk. 75 Fatih Üge x), Cemal (xxx), Aykut (xxx), Anıl Arıcıoğlu (xx), Anıl Gir (xxxx) (Dk.

Erbaaspor: 3-0, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Barış Çardaklı (xx), Anıl Küçükkaraca (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xxx) - Sabri (xx), Erdi (xxx), İbrahim (xx), Mert (xx) (Dk. 64 Hüseyin x), Enes (xxx) (Dk. 75 Fatih Üge x), Cemal (xxx), Aykut (xxx), Anıl Arıcıoğlu (xx), Anıl Gir (xxxx) (Dk. 85 Erkan), Hali İbrahim (xx)

ERBAASPOR: Taylan (x) - Mehmet Tatlı (xx), Berat (x), Mehmet Demirsözü (xx), Mehmet Tolunay (x), Barış Sinan (xx), Hasan (x) (Dk. 65 Serkan x), Rıdvan (xx), Murat (x) (Dk. 55 İsmail x), Osman (x) (Dk. 85 Aykut), Hüseyin (x)

GOLLER: Dk. 27, Dk. 53, Dk. 61 Anıl Gir (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Murat, Osman, İsmail, Mehmet Tolunay (Erbaaspor) - Mert (Fethiyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karşıyaka'ya 2-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Fethiyespor evinde Erbaaspor engelini rahat geçti: 3-0. Lacivert-beyazlılar 27'nci dakikada Anıl Gir ile gol perdesini açarken, ilk yarı da Fethiyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Maçın yıldızı olan Anıl Gir, 53'üncü ve 61'inci dakikalarda fileleri havalandırıp gol şov yaptı. Fethiyespor bu sonuçla 23 puana yükselip yarışa yeniden ortak oldu. Erbaaspor ise 15 puanda kalıp orta sıralarda yer aldı.


- Fethiye
Tolunay Kafkas, Fethiyespor, Çardaklı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:29 Kaynak: DHA
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