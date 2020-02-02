Erbaaspor: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Erbaaspor: 3-0 - Son Dakika Spor

Erbaaspor: 3-0

6 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Göker Erel (xx), Sabri Üstünel (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Anıl (xxx), Metin (xxx), Cenk (xx), Onur (xxx), Caner (xxx) (Dk. 75 Özgür x), Arif (xx) (Dk. 46 Harun x), Mustafa Aşan (xxx), Barış (xxx) (Dk.

Erbaaspor: 3-0, System.String[]

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Göker Erel (xx), Sabri Üstünel (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Anıl (xxx), Metin (xxx), Cenk (xx), Onur (xxx), Caner (xxx) (Dk. 75 Özgür x), Arif (xx) (Dk. 46 Harun x), Mustafa Aşan (xxx), Barış (xxx) (Dk. 88 Mustafa Değirmenci), Doğukan (xxxx), Hakan Kuş (xxx)

ERBAASPOR: Taylan (xx) - Barış Sinan (xx), Mehmet Tatlı (x), İzlem (x), Recep (xx) (Dk. 56 Berat x), Mehmet Demirözü (xx), Reha (x), Rıdvan (x) (Dk. 77 İsmail), Oğuzhan (x) (Dk. 68 Ömer x), Mehmet Tolunay (x), Yusuf (x)

GOLLER: Dk. 2 Doğukan, Dk. 4 Barış, Dk. 86 Hakan (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Caner, Mustafa Aşan, Metin, Hakan (Karşıyaka) - Yusuf, Rıdvan, Oğuzhan, İzlem (Erbaaspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıralar için mücadele eden Karşıyaka, düşme potasında yer alan Erbaaspor'u 3-0 yendi. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada Dogukan, 4'üncü dakikada Barış ve 86'ncı dakikada Hakan kaydetti. Bu sonuçla 31 puana yükselen yeşil-kırmızılılar Play-Off hattına girdi.

2'nci dakikada Mustafa Aşan'ın ceza yayı üzerinden şutunda top kaleciden sekti. Boşta kalan topu Doğukan sol çaprazdan ağlara yolladı: 1-0.

4'üncü dakikada sağ kanatta Hakan Kuş baskı yaparak topu kaptı. Ara pasıyla ceza sahasına giren Barış çaprazdan fileleri havalandırdı: 2-0.

16'ncı dakikada Mehmet Tolunay'ın sağdan ortasında Yusuf'un kafayı vurdu, top auta çıktı.

39'uncu dakikada Hakan Kuş sağdan yerden ortayla topu ceza alanına yolladı. Doğukan'ın arka direkte şutunda top uzak direğin dibinden auta gitti.

60'ıncı dakikada Doğukan'ın sol çaprazdan şutuna top az farkla auta çıktı.

80'inci dakikada Mustafa Aşan ortaladı, Hakan'ın kafa vuruşunda Erbaaspor kalecisi Taylan gole izin vermedi.

86'ncı dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan'ın ortasında arka direkte Hakan kafayı vurdu, skor 3-0'a geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karşıyaka evinde Erbaaspor'u 3-0 mağlup etti.


- İzmir
Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
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