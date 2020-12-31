Erbaaspor'da Şekvi Tonyalı istifa

Erbaaspor Teknik Direktörü Şekvi Tonyalı, görevinden istifa etti.

Erbaaspor Teknik Direktörü Şekvi Tonyalı, görevinden istifa etti. Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erbaaspor, sahasında ligin lider takımı Somaspor'la 2-2 berabere kaldı. Ligde 14. sırada yere alan Erbaaspor'un teknik direktörü Şevki Tonyalı görevinden istifa etti. Tonyalı'nın istifası, kulüp yönetimi tarafından kabul edildi. Erbaaspor, Şevki Tonyalı döneminde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. - TOKAT

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