Erbaaspor- Şile Yıldızspor: 3-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Alirıza Altunbakır (xx), Mehmet Saldıraner (xx), Ömer Yüzer (xx)ERBAASPOR: Taylan (xx), Gürkan (xx) (Dk.55 Reha x), Mehmet (xx), Berk (xxx), Serkan (xx), Hasan (xxx), İsmail (xxx) (Dk.76 Berat x), Yunus (xx) (Dk.





STAT: İlçe



HAKEMLER: Alirıza Altunbakır (xx), Mehmet Saldıraner (xx), Ömer Yüzer (xx)



ERBAASPOR: Taylan (xx), Gürkan (xx) (Dk.55 Reha x), Mehmet (xx), Berk (xxx), Serkan (xx), Hasan (xxx), İsmail (xxx) (Dk.76 Berat x), Yunus (xx) (Dk.87 Ahmet ), Gökay (xx), Mehmet Demirözü (xx), Ogün (xx)



ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen (xx), Ömer (xx), Zafer (x), Furkan (xx), Bertuğ (xx), Anıl (x) (Dk.70 İbrahim ), Tolunay (xx), Aykut (x)(Dk.45 Hasan x), Burak (x), Yetkin (xx), Zekeriya (x) (Dk.83 Samet )



GOLLER: Dk.62 Berk, Dk.65-82 Hasan (Erbaaspor) Dk.88 Bertuğ (Şile Yıldızspor)



SARI KARTLAR: Bertuğ, Zekeriya, Furkan, Hasan (Şile Yıldızspor)



TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Şile Yıldızspor'u 3-1 mağlup etti.



38'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Yunus'un sert şutunu kaleci Erşen kornere çeldi.



41'inci dakikada gelişen Şile Yıldızspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Zekeriya'nın şutu az farkla auta gitti.



62'nci dakikada sol taraftan İsmail'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası top Berk'in önünde kaldı. Berk'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.



65'inci dakika gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde İsmail'in pasıyla buluşan Hasan meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturdu: 2-0.



82'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde Reha'nın pasıyla buluşan Hasan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 3-0.



88'inci dakikada gelişen Şile Yıldızspor atağında Ömer'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Bertuğ'un vuruşu filelerle buluştu: 3-1.



Karşılaşma 3-1 sona erdi.



- Erbaatokat

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