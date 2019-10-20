Son Dakika Haberleri: Erbain törenleri için Irak'a giden 104 İranlı hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Erbain törenleri için Irak'a giden 104 İranlı hayatını kaybetti

Erbain törenleri için Irak'a giden 104 İranlı hayatını kaybetti

20 dakika önce

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Erbain törenlerine İran'dan 3,5 milyon kişinin katıldığı ve 104'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Erbain törenleri için Irak'a giden 104 İranlı hayatını kaybetti, System.String[]

Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Erbain törenlerine İran'dan 3,5 milyon kişinin katıldığı ve 104'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, İran'ın Kerbela Başkonsolosu Mir Mesud Hüseyniyan, Erbain törenleri için Irak'a gelen 104 İranlının hayatını kaybettiğini belirtti.

Hüseyniyan, 39 kişinin trafik kazalarından, geriye kalan 65 kişinin ise çeşitli hastalıklar sonucu yaşamını yitirdiğini kaydederek, ölenlerden 96'sının sigortalı olduğunu ifade etti.

Bu sene 2,5 milyonu kayıtlı olmak üzere yaklaşık 3,5 milyon İranlının Erbain törenleri için Irak'a gittiği bildirildi.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain (Kırkıncı Gün)" törenleri adı veriliyor.

İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz Kente mikrop gibi yayılan fuhuş çetesi çökertildi! Çetenin liderleri engelli çıktı Van'da 4,0 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 11:23:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbain törenleri için Irak'a giden 104 İranlı hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]