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Son dakika haber! Erbakan: ABD'nin elini sürdüğü her nokta perişan oluyor - Son Dakika

Son dakika haber! Erbakan: ABD'nin elini sürdüğü her nokta perişan oluyor

28.08.2021 15:35

Son dakika haberler: YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Mücahit Erbakan, Afganistan olayının adeta bir laboratuvar deneyi gibi olduğunu belirterek "ABD'nin bozuk zihniyetleri, çarpık hak anlayışı yüzünden, niyetleri bozuk olduğundan dolayı ellerini sürdükleri her nokta perişan oluyor.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Mücahit Erbakan, Afganistan olayının adeta bir laboratuvar deneyi gibi olduğunu belirterek "ABD'nin bozuk zihniyetleri, çarpık hak anlayışı yüzünden, niyetleri bozuk olduğundan dolayı ellerini sürdükleri her nokta perişan oluyor. Müdahil ettikleri ve oldukları her olay daha da büyük bir kaos haline dönüşüyor, hal alıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da bir otelde düzenlediği 'İktidara Yürüyüş Toplantısı'nın 3'üncüsü Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. İl ve ilçe başkanlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, ilk çıktığı gün söylediği şekilde 'milli görüş' istikametinde merhum Erbakan hocamızdan devraldığı manevi mirasa yaraşır şekilde, o şanlı sancağı 2'nci 40 yılda şerefle taşımak üzere yola çıktı ve yaklaşık 3 seneden bu yana da yoluna devam ediyor. Bu yürüyüşümüzde bu kısa süre içerisinde almış olduğumuz mesafe, gelmiş olduğumuz nokta, teşkilatlanma bakımından gelmiş olduğumuz seviye bizlere merhum Erbakan hocamızın tüm milli görüşçüler tarafından çok iyi ezbere bilinen o meşhur sözünü hatırlatıyor; 'Biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi topumuz, tankımız, tüfeğimiz, paramız, düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık. Biz millet olarak tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi imanla kazandık' diyordu" dedi.

'İSTENEN KARI ELDE EDEMİYOR'

Erbakan, sadece memur ve emeklilerin değil aynı zamanda çiftçilerin de mağdur edildiğini belirterek, "Bunun en son örneğini yine sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 2021 yılı fındık mahsulü fiyatında gördük. Biz Türkiye olarak dünyada fındığın yüzde 70'ini üretiyoruz. Dünyanın en büyük açık ara fındık üreticisi ve fındık ihracatçısıyız. Fakat böyle bir noktada bu muazzam fındık üretiminden fındık çiftçimiz istenen verimi, istenen karı elde edemiyor. Geçen sene fındığın kilogram fiyatı 3,3 dolara tekabül ediyordu. Açıklanan bu fiyatla bugünkü dolar kuru ile 3,1 dolara tekabül ediyor. 54'üncü hükümet döneminde fındık fiyatı 75 bin liradan 160 bin liraya çıkartıldı. Yüzde 110 artış sağlandı. Bu noktada söylenebilecek tek söz, 'İşte size Milli Görüş farkı' sözüdür" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS SİYONİZMİN AMAÇLARINA HİZMET EDİYOR'

Erbakan, Yeniden Refah Partisi daha virüsün ilk başladığı günlerde Ankara'da açıklama yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu koronavirüs siyonizmin amaçlarına hizmet ediyor' dedik. Bu sözümüz İspanya'da, Fransa'da, İsrail'de aynen bu ifade ettiğimiz şekilde basına yansıdı. Bu virüs 7 milyar insanın topluca aşılanabilmesi için ortaya atılmış bir araçtır. Biz 'ortada virüs yok; bu yalandır' demiyoruz. Virüs tabi ki var. Tabi ki de tedbir almak lazım. Bu bir gerçek. Ancak bu virüs kendi kendine doğal olarak ortaya çıkmamış. Vuhan'da birisi 'yarasa çorbası içmiş, çorbayı içince de ondan geçmiş' değil. Bunu laboratuvarda özel olarak üretmişler. Şu anda 12 yaşına kadar da indirildi aşılanmayı. Medyada duyduklarımıza göre, hamile hanımların dahi aşılanmasına iş getirilmiş durumdadır. Peki bu yaptığımız aşıların nasıl bir sonuca yol açacağını, ne gibi etkiler yol açacağını biliyor muyuz; bilmiyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, bu büyük yanlıştan dönülmesi için aşı olmak istemeyenlerin aşı olmaya dolaylı da olsa zorlanmaması için İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliği'ne göndermiş olduğu PCR testi zorlaması ile ilgili genelgenin iptali için önümüzdeki hafta içi Danıştay'a resmi başvuruda bulunacağız."

'NEREYE GİRDİYSE PERİŞAN ETMİŞ'

Afganistan'da yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Erbakan, "Afganistan olayı adeta bir laboratuvar deneyi gibi. ABD'nin bozuk zihniyetleri yüzünden, çarpık hak anlayışı yüzünden, niyetleri bozuk olduğundan dolayı ellerini sürdükleri her nokta perişan oluyor. Müdahil ettikleri ve oldukları her olay daha da büyük bir kaos haline dönüşüyor, hal alıyor. Bununla ilgili sadece Afganistan değil, Amerika'nın asker gönderdiği, müdahil olduğu diğer alanlar; Irak, aynı zamanda kendisi doğrudan asker göndermese de aracılar eliyle kendi politikasını uygulattığı Mısır, Suriye, Yemen, Somali. Nereye girdiyse perişan etmiş" dedi.

Son dakika haber! Erbakan: ABD'nin elini sürdüğü her nokta perişan oluyor
Son dakika haber! Erbakan: ABD'nin elini sürdüğü her nokta perişan oluyor
Son dakika haber! Erbakan: ABD'nin elini sürdüğü her nokta perişan oluyor
Son dakika haber! Erbakan: ABD'nin elini sürdüğü her nokta perişan oluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Refah Partisi, Afganistan, Fındık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Erbakan: ABD'nin elini sürdüğü her nokta perişan oluyor - Son Dakika


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