Erbakan: "Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Ayasofya'mızın aslına uygun bir şekilde cami olarak yeniden ibadete açılması yolunda gayret gösteren tüm yetkilileri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erbakan, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ayasofya'mızın aslına uygun bir şekilde cami olarak yeniden ibadete açılması yolunda gayret gösteren tüm yetkilileri ve hukuki kararı alan Danıştay 10. Dairesinin kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah tez zamanda Ayasofya'mızda secde edebilmeyi nasip eylesin."