Erbakan'dan önemli 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı - Son Dakika

Türkiye'nin çağrısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması ve TSK'nın öncülüğünde barış gücü oluşturulması gerektiğini belirten Erbakan, "Gün artık konuşma günü değil, icraat günüdür. İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanmalıdır. Filistin Devleti'nin talebiyle Filistin Devleti'nin başkenti Kudüs'e yapılan saldırıları sonlandırmak üzere, TSK'nın öncülüğünde bir Barış Gücü oluşturulmalıdır" dedi.

"İSLAM ALEMİ FİİLİ OLARAK HAREKETE GEÇMELİ"

YRP Genel Başkanı Erbakan, İsrail tarafından Müslümanlara yapılan vahşete dünyanın sessiz kaldığını kaydederek, İslam aleminin boş laflar yerine harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Müslümanların üçüncü mescidi ve ilk kıblesi Mescidi Aksa'nın Siyonist terörle karşı olduğunu belirterek, "Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi 'den sonra üçüncü mescidimiz ve ilk kıblemiz, Mescidi Aksa yine Siyonist bir tecavüzle, yine bir Siyonist terörle karşı karşıyadır.Şu mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, resmen terör estiriyor. Mescid-i Aksa'ya, Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetli saldırılar 4 gündür devam ediyor. Dünya Siyonizm'i tarafından atılan bu adım karşısında 50 seneden beri ifade ettiğimiz gibi, tüm İslam Alemi olarak yapmamız gereken, boş laflar, sözlü kınamalar ve ağlayıp - sızlanma yerine, mutlaka fiili adımlar atmak ve yaptırımlar ortaya koymaktır. Gün Mescid'-i Aksa'ya sahip çıkma günüdür" sözlerini kullandı.

"KUDÜS VE FİLİSTİN'İN ARDINDAN HEDEFTE TÜRKİYE VAR"

Erbakan, yaşananların planlı olduğunu ve 'Büyük İsrail' projesi doğrultusunda ilerletildiğini söyledi.

Kudüs ve Filistin'in ardından hedefte Türkiye ve İran'ın olduğunu belirten Erbakan, "Biz şuurlu Müslümanlar olarak çok iyi biliyoruz ki; bu iş Kudüs'le ve Filistin'le bitmiyor, bunun arkasından sıra Suriye'nin Irak'ın İran'ın ve Türkiye'nin önemli bir kısmının yutularak, Büyük İsrail'in kurulması geliyor. Allah muhafaza buyursun, bu işin sonunda Büyük İsrail'in merkez olduğu, Siyonistler dışında 7 milyar insanın köle olduğu tek dünya devletini kurma amacı var" dedi.

Fatih Erbakan, Filistin'i korumak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde bir barış gücü kurulmasının da şart olduğunu söyledi.

"BU ADIM MERHUM ERBAKAN HOCAMIZ TARAFINDAN ATILDI"

Türkiye Cumhuriyeti'nin merhum Başbakanlarından Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın daha önce bu konuda attığı adımı hatırlatan Fatih Erbakan, "Bu adım daha önce Merhum Erbakan Hocamız tarafından atıldı. 54. Hükümet döneminde Türkiye, Filistin Devleti'nin talebiyle El-Halil kentini korumak üzere Filistin'e asker gönderdi. Siyonizm karşısında laf değil, icraat konuşur" ifadesini kullandı.