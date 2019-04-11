Son Dakika Haberleri: Erbakan, Diyarbakır İl Kongresine Katılacak

Erbakan, Diyarbakır İl Kongresine Katılacak

1 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Diyarbakır il kongresine katılacak.

Erbakan, Diyarbakır İl Kongresine Katılacak, System.String[]
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Diyarbakır il kongresine katılacak.

Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Sabih Dallı yaptığı açıklamada, bir süre önce il teşkilatına kurucu başkan olarak atandığını belirterek, "Parti olarak milletin ve tüm insanlığın kurtuluşunun tek çaresi olan Milli Görüş zihniyetinin temsilcisiyiz. Bizler, ülkemiz, milletimiz için maddi ve manevi kalkınma hamlesini birlikte yürüteceğiz. Aynen Erbakan Hoca'mız gibi yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmek için gece gündüz demeden çabalayacağız." dedi.

Dallı, 13 Nisan Cumartesi günü Kayapınar ilçesindeki Alyans Düğün Salonu'da düzenleyecekleri birinci il kongresine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile aynı zamanda eski bakan olan Genel Başkan Yardımcısı Sacit Günbay'ın da katılacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:52 Kaynak: AA
Refah Partisi, Necmettin Erbakan, Diyarbakır, Güncel
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