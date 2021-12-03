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Erbakan, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti - Son Dakika

Erbakan, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

03.12.2021 17:34
Erbakan, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesine ilişkin, "Ana muhalefet partisi lideri böyle bir ziyaret yapacağı zaman kendisinin kabul edilmesi, görüşülmesi insani olan yapılması gereken budur.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesine ilişkin, "Ana muhalefet partisi lideri böyle bir ziyaret yapacağı zaman kendisinin kabul edilmesi, görüşülmesi insani olan yapılması gereken budur. Maalesef kurumlar, iktidar partisine endeksli hareket etme yoluna girmiş durumdalar." dedi.

Erbakan, beraberindeki heyetle Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Erbakan ve Uysal, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Uysal'ın daha önce partilerine bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Erbakan, Türkiye'nin problemlerine ve siyasi gündemine ilişkin istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Ziyaretin olumlu geçtiğini ifade eden Erbakan, "Bundan sonra da önümüzdeki süreçte irtibatın devam etmesi kararlaştırıldı. İnşallah, ülkemiz, partimiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olur. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de kutluyorum. Engelli vatandaşlarımıza da ayrıca selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Uysal da siyasi partilerin ülkenin can alıcı meselelerini konuşmak için yapılan ziyaretlerin anlam kazandığını ifade ederek, memleketin içinde bulunduğu durum itibariyle istikametini kaybetmiş bir görüntü çizdiğini öne sürdü.

İşsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının çift haneli olduğunu savunan Uysal, "Meselenin özünde bir ekonomik krizden daha öte bir devlet ve demokrasi krizi ve yanlış kararlarla kötü yönetilmesi olduğu ortadadır. " değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yanlışlardan bir an evvel dönülmesi gerekir"

Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmaması"na ilişkin sorusu üzerine, Erbakan, davranışı doğru bulmadığını söyledi.

Kurumların iktidarın değil devletin kurumları olduğuna işaret eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet partisi lideri, böyle bir ziyaret yapacağı zaman kendisinin kabul edilmesi, görüşülmesi insani olan yapılması gereken budur. Maalesef kurumlar, iktidar partisine endeksli hareket etme yoluna girmiş durumdalar. Maalesef enflasyonla mücadele kurumu gibi bir görünüm vermesi TÜİK'in, ayrıca bizleri üzüyor. Bağımsız kuruluşlarla hesaplanan enflasyonun kasım ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 58,65 olduğu bugün ifade edildi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile bağımsız kuruluşların bilim adamlarının ortaya koyduğu enflasyon arasında böyle bir makas olduğu gerçekten de endişe verici ve toplumunda halkında artık TÜİK'e, devlet kurumlarına itibar etmemesi manasını taşıyor. Bu aslında her şeyden önce hepimizin sahip çıkması gereken kurumlarımızın, devletimizin yıpranması ve hırpalanması manasına gelir. Bu yanlışlardan bir an evvel dönülmesi gerekir."

"Çok üzüntü verici olarak görüyorum"

CHP'nin TBMM'de en büyük çoğunluğa sahip ikinci parti olduğunu hatırlatan Uysal ise Kılıçdaroğlu'nun bir gerçeği ifşa ettiğini vurguladı.

TÜİK'e tepki gösteren Uysal, şunları kaydetti:

" Milletvekili, ana muhalefet hüviyetiyle bir devlet kurumundan randevu talep ediliyor. Böyle bir hassas artık dayanılmaz milleti yanıltan, milletin ekmeğini çalan ve hakkını gasp eden bir kuruma karşı kamuoyu önünde bu ziyaret teşebbüsü çok önemlidir. Bu kurum, maalesef meşruiyet kaynağından koptuğunu ifşa etmiştir. Bu açıdan çok üzüntü verici olarak görüyorum. Türkiye eğer böyle giderse ülkenin kurumlarına inanç kalmazsa bu ülkede bir kamu düzeni kalmaz. Bugünde maalesef bir ana muhalefet partisi bir kamu kurumuna TÜİK'e kabul edilmedi."

Erbakan, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
Erbakan, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
Erbakan, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
Erbakan, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
Erbakan, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu, Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti, Ana muhalefet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbakan, DP Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti - Son Dakika


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