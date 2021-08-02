Erbakan: "Fidan dikimi ve kayıplarımızın bir miktar da olsa telafisi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Antalya Manavgat'ta yangın felaketinden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunup yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Büyük bir yangının yaşandığı bölgedeki ziyarette Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'a, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aşıla, Erkan İlyas Helvacı ve Antalya İl Başkanı Atınç Korkmaz ve çok sayıda partili eşlik etti. Erbakan ve beraberindeki heyet, yangın felaketinden Manavgat'taki en çok zarar gören; Kalemler, Oymapınar, Evrenseki ve Aksaz köylerine ziyarette bulunup yangında evleri ve hayvanları zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların geçmiş olsun dileklerini ileten Erbakan, kayıplarının telafi sürecini yakından takip edeceklerini belirtti.

"Fidan dikimi ve kayıplarımızın bir miktar da olsa telafisi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Ziyaretler sonrası AFAD yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Erbakan, AFAD Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle milletimize ve yangın felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tabii yaptığımız incelemeler şunu gösteriyor, geniş çaplı bir alanda gerçekleşen bir felaket olduğu için müdahalede de bazı zorluklar yaşanıyor. Bir de özellikle rüzgarlı bir havada olması ve bitki türünün çam olması yangının hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Bütün bu etkenler ile büyük bir felaket yaşanmış. Tabii vatandaşlarımız da söylüyor dua edeceğiz ama bu tarz yangınlara karşı baştan tedbir alınması son derece önemli, teçhizat olsun, koordinasyon olsun çok daha profesyonel daha etkili müdahalelerin yapılması lazım. Biz de bölgede yaptığımız incelemelerde gerek insan kaybımız, hayvan ve bitkilerin ağaçlarımızın kaybı hepsi ayrı ayrı insanın içini acıtıyor. Kaybettiğimiz canlar bir yana bu bitki örtüsünün milyarlar verseniz 70-80 seneden önce geri gelmesi mümkün değil. O yüzden Manavgat gibi çam ormanlarının olduğu bir bölgede tedbirlerimizin en baştan alınması önem arz ediyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bölgede ağaçlandırma kampanyası başlatacağız. Fidan dikimi ve kayıplarımızın bir miktar da olsa telafisi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. ve tabii ki buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldığımız AFAD yetkililerimize, gönüllü kuruluşlarımıza, itfaiye erlerimize, canla başla bu çalışmaları yapan tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, milletimize tekrar geçmiş olsun diyorum." - ANKARA