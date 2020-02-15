Erbakan, GMİS'i ziyaret etti - Son Dakika
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Erbakan, GMİS'i ziyaret etti

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Maden İşleri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimini ziyaret etti.

Erbakan, GMİS'i ziyaret etti, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Maden İşleri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimini ziyaret etti.


Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Zonguldak'a geldi. Ziyaretler kapsamında Erbakan, Genel Maden İşleri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ve yönetimini ziyaret etti. Erbakan burada yaptığı konuşmada, işçinin ve emekçinin 54. hükümette yüzünün güldüğünü ifade ederek, "Maden işçisinin Zonguldak için önemi açıkça ortadadır. Maden işçisinin önemi çok büyüktür. Yaşam standartları ve çalışma standartlarının geliştirilmesi çok önemlidir. Alın terini yoğun şekilde veren maden işçilerimizin kalbimizdeki yeri çok ayrıdır. Önce ezilenlere mazlumlara sahip çıkacağımızı söylüyoruz. Bu milletin yüzü bir defa güldü o da 54. hükümet dönemindeydi. Yüzde 100, yüzde 200 ve yüzde 300 zam vererek bu milletin yüzünü güldürdük. Devlet önce verecek sonra kaynağı bulacak. Gerekirse ceketini satacak ve özel yaşantısından taviz verip halkın yüzünü güldürecek" dedi.


Genel Maden İşleri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbakan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Zonguldak, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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