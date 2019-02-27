Son Dakika Haberleri: Erbakan ile İzzetbegoviç Modernite Karşısında Verilen İmtihanda Önde Gelen İsimlerdir"

Erbakan ile İzzetbegoviç Modernite Karşısında Verilen İmtihanda Önde Gelen İsimlerdir"

4 dakika önce

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, yazar Abdulkadir Macit'in "Necmettin Erbakan: Hayatı, Düşüncesi, Mücadelesi" isimli kitabının Boşnakçaya çevrilmesi nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, yazar Abdulkadir Macit'in " Necmettin Erbakan: Hayatı, Düşüncesi, Mücadelesi" isimli kitabının Boşnakçaya çevrilmesi nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Balans Balkan Analiz ve Araştırma Merkezi tarafından başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde düzenlenen tanıtım programına Macit'in yanı sıra İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkan Yardımcısı Murat İleri ve kitabı Boşnakçaya tercüme eden Dr. Sedad Beslija ile çok sayıda Saraybosnalı katıldı.

Tanıtım öncesi açıklamada bulunan Macit, Erbakan'ın son asırda önemli Müslüman önderler arasında yer aldığını belirterek, "Bu çalışmada Erbakan'ın çağdaş İslam düşüncesindeki yeri, insan anlayışı, Müslümanların son iki asırdır karşı karşıya kaldığı modern düşüncede Erbakan'ın mücadelesini ele aldık." dedi.

Bosna Hersek'te Müslüman düşünür olarak akla ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in geldiğini anımsatan Macit, " Türkiye'de Erbakan ile Bosna Hersek'te İzzetbegoviç insanlığa, Müslümanlığa dair dünyanın modernite karşısında verdiği imtihanda önde gelen isimlerdir." diye konuştu.

IGMG Genel Başkan Yardımcısı İleri de Erbakan'ın son yüzyıla damgasını vuran liderlerden biri olduğuna işaret ederek, "Erbakan'ın insanlığa ve coğrafyalara kazandırdıklarını konuşmak ve gençlerle buluşturmak üzere bir aradayız." ifadesini kullandı.

Beslija ise 20. yüzyıla iz bırakan liderlerden Erbakan hakkında Boşnakçada yayımlanan ilk kitabın çevirisini üstlendiği için son derece gururlu olduğunu söyleyerek, "Yarın Erbakan'ın 8. ölüm yıl dönümü. Kitap tanıtımının böyle anlamlı bir gün öncesinde yapılması bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

Erbakan'ın Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaş sırasında buradaki Müslümanlar ve İslam'ın varlığı için büyük mücadele verdiğini anımsatan Beslija, "Bosna Hersek'teki vatandaşların Erbakan'ın düşünce ve mücadelesini okumaları bizler için büyük önem taşıyor. Özellikle Müslümanların dünya üzerindeki varlığını korumaları için verdiği mücadele burada bilinmesi gereken bir olgu." diye konuştu.

Program kapsamında, "Bosna Hersek'te Necmettin Erbakan" konulu film de gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:18 Kaynak: AA

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