Erbakan'ın otomobilini değerinin iki katı ödense de satmıyor

Sivas'ta yaşayan Cemil Laçiner uzun uğraşılar sonucu satın aldığı eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'a ait otomobili değerinin iki katının ödenmesine rağmen satmıyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Cemil Laçiner uzun uğraşılar sonucu satın aldığı eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'a ait otomobili değerinin iki katının ödenmesine rağmen satmıyor.

Sivas'ta yaşayan eğitimci Cemil Laçiner küçük yaşlardan itibaren sevgi ve saygı duyduğu, genç yaşlarında tanışarak birlikte siyaset yaptığı eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kullanmış olduğu otomobillerinden birini satın almayı başardı. Laçiner gözü gibi baktığı otomobile değerinin iki katı bedel ödenmesine rağmen aracı satmıyor. Otomobilin manevi değerinin para ile ölçülemeyeceğini belirten Laçiner, ömrü el verdiği sürece otomobili kullanmayı düşünüyor.

Birlikte siyaset yaptılar

Erbakan'a karşı farklı sevgi ve saygısı bulunduğunu ifade eden Laçiner, "Erbakan hocamızla 13 yaşından itibaren tanışmış oldum. Mitinglerde, konferanslarda ve gençlik kollarına giderek sorumluluklar ve görevler aldım. Birçok teşkilatında çalıştım. Yakinen tanıma fırsatı buldum. Üniversite yıllarımda Türkiye'de nereye gittiyse peşinden gitmeye gayret gösterdim. Vefat edince de en son genel başkan olduğu partinin il başkanıydım. Hocamın bende olan izlenimi farklı bir aşk, farklı bir sevgi. Bu nedenle yaptığım okulun ismine hocamın ismini verdim. Hocama olan sevgim ölene kadar devam edecek" dedi.

Aracı satın amayı başardı

Uzun uğraşılar sonucu otomobili satın almayı başardığını belirten Laçiner, "Kendisine olan sevgimden dolayı kendisinin olan, kendisinin kullandığı her şeye karşı ilgim arttı. Daha sonra yıllardır hocamızın kullandığı bir aracı hayal ettim. Böyle bir araca binebilir miyim, kullanabilir miyim diye. Nasıl hocamızın ismini yaptığım bir okula verdiysem, o eğitiminin kurumunun önüne de hocamızın kullandığı aracı çektim. Tamamen hocamıza olan saygım ve sevgimden dolayı kendi işlerimde değil daha az kullanarak o anıyı o hatırayı canlandırmak adına okulun önüne çektim. Bir çok ilde aracı takip ettim en son Samsun da bir ilde buldum. Yeğenimi gönderdim aldı geldi. Bir takım şeylerin orijinalini bozmadan tamir etmeye çaba sarf ediyorum. Çünkü yıllanmış bir araba 97 model" dedi.

İki katı bedel ödendi aracı satmadı

Otomobili kullandığı zaman huzur bulduğunu belirten Laçiner, araca 2 katı fiyat teklifi gelmesine rağmen satmadığını vurgulayıp "Arabayı kullandığım zaman bana huzur veriyor. Seyahate çıktığım zaman arabada Erbakan hocam varmış gibi hareket ediyorum. Arabayı 75 bin lira civarında aldım. Parası pek önemli değil, belki de 75 bin lira daha harcayacağım. Aracı piyasanın üzerinde bir rakama alma nedenim ise Erbakan hocanın kullandığı bir araç olması ve plakasının ona özgü olan ERB plaka olması. Bu aracın değeri bana göre maddi olarak paha biçilemez. Daha sonra araca 2-3 misli para veren oldu ama satmadım. Satmak gibi bir derdim yok. Kimse değerini bilmiyordu şimdi bende değeri çok yüksek. Kendi arkadaşlarımdan 2 mislini veren oldu ama ben satma derdi içerisinde değilim" dedi.