Erbakan'ın vefatının 11. yıl dönümü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında çeşitli etkinliklerle andı.

Saadet Partisi İl Başkanlığınca, Kent Meydan'ında Erbakan ile ilgili fotoğraf sergisi açtı, fikir duvarı oluşturdu.

Sergiyi gezen vatandaşlar, Erbakan hakkında düşüncelerini fikir duvarına yazdı.

İl Başkanı Beytullah Karataş, yaptığı açıklamada, Erbakan Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Görüş liderinin ideallerini Afyonkarahisar halkıyla paylaştıklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı da İmaret Camisi'nde Erbakan'ın ruhuna Mevlid-i Şerif okuttu, lokma dağıttı.

İl Başkanı Gufran Çetinel de burada yaptığı açıklamada, Milli Görüş davasının lideri Necmettin Erbakan'ın 11. seneyi devriyesinde rahmet, minnet ve hasretle andıklarını ifade etti.