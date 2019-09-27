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Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Tahhan son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Mustafa Tahhan bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Tahhan son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Mustafa Tahhan bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle önceki gün vefat eden Mustafa Tahhan için Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Tahhan'ın cenazesi, Necmettin Erbakan'ın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı'na defnedilecek.

Mustafa Tahhan kimdir?

Lübnan'ın kuzeyindeki Kuşa beldesinde 1940'ta dünyaya gelen Mustafa Tahhan, ilk ve orta eğitimini Suriye'de tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden 1964'te mezun olan Tahhan, 1979 yılına kadar Kuveyt'te bir petrol rafinerisinde çalıştı.

Tahhan, 1969 yılında Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonunun (IIFSO) hayata geçirilmesine katkıda bulundu ve 1980'de kuruluşun Genel Sekreterliği görevine seçildi.

Tahhan ayrıca, IIFSO'nun İslami Kitap Projesi'nin hazırlanmasına ve 70'ten fazla dile çevrilmesine bizzat nezaret etti.

Arapça ve İngilizce yayımlanan El-Ahbar dergisinin danışma kurulunda da yer alan Tahhan, Riyad'daki Uluslararası İslami Gençlik Sempozyumu'nun da Genel Sekreterliğine seçildi.

Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan ve Türkiye ile özel bağı bulunan Tahhan, "Tanıdığım Türkiye" ve "Türkiye'de Modern İslami Hareketler" kitaplarının yanı sıra İslami konularda düşünce ve eğitim eserlerine imza attı.

Tahhan'ın kitapları İngilizce, Türkçe, Urduca, Endonezce, Kürtçe, Farsça, Filipince gibi birçok dile tercüme edildi.

Necmettin Erbakan, İstanbul, Türkiye, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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