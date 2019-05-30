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Erbakan: Milletimiz muhalefetten şikayetçi

1 saat önce

GAZİANTEP'te partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan milletin muhalefetten şikayetçi olduğunu söyledi.

Erbakan: Milletimiz muhalefetten şikayetçi, System.String[]
GAZİANTEP'te partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı  Fatih Erbakan milletin muhalefetten şikayetçi olduğunu söyledi.
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep il teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Düğün salonunda düzenlenen programa çok sayıda partili katıldı. İftar sonrası salondaki partililere seslenen Erbakan, Ramazan'ın manevi olarak değerlendirilen bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, milli görüşün fertleriyle iftarda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milletin muhalefetten şikayetçi olduğunu dile getiren Erbakan, "Milletimiz uzun yıllardır muhalefetten ve iktidardan şikayetçi. Muhalefetten, iktidar gitsin de ne olursa olsun dedikleri için şikayetçi. Sadece eleştiren çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan ancak tedaviyi ortaya koyamayan bu muhalefet anlayışından milletimiz şikayetçidir. Kim yaparsa yapsın doğruya doğru yanlışa yanlış deme erdemini gösteremeyen bu muhalefetten bu muhalefetten milletimiz şikayetçidir. Kendisi kazanmak için değil karşısındakine kaybettirmek için siyaset yapan muhalefetten milletimiz şikayetçidir" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:27 Kaynak: DHA
Refah Partisi, Gaziantep, Güncel
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