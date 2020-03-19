Erbakan: "Sağlık Bakanlığımızı soğukkanlı ancak tedbirli yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Erbakan: 'Sağlık Bakanlığımızı soğukkanlı ancak tedbirli yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz' - Son Dakika

Erbakan: "Sağlık Bakanlığımızı soğukkanlı ancak tedbirli yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz"

7 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm devlet kurumlarının korona virüs salgınına karşı en başından itibaren süreci titizlikle takip edip, gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu nedenle özellikle Sağlık...

Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm devlet kurumlarının korona virüs salgınına karşı en başından itibaren süreci titizlikle takip edip, gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu nedenle özellikle Sağlık Bakanlığımızı toplum sağlığı konusundaki hassasiyetinden ve soğukkanlı ancak tedbirli yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz" dedi.


Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik Destek Paketi' hakkında açıklamalarda bulundu. 'Korona virüs' sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erbakan, "Her şeyden önce tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, kederli ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Ülkemizde ve dünyada korona virüs sebebiyle hastalanan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah milletimizi ve tüm insanlığı bu felaketten bir an evvel kurtarsın inşallah. Türkiye'de başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm devlet kurumları başından itibaren süreci titizlikle takip ediyorlar ve gerekli tedbirleri alıyorlar. Bu nedenle özellikle Sağlık Bakanlığımızı, toplum sağlığı konusundaki hassasiyetinden ve soğukkanlı ancak tedbirli yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz. Sağlık Bakanlığımıza ve tüm sağlık personelimize bu çok önemli mücadelede Cenab-ı Allah'tan yardım diliyoruz" dedi.


Tüm dünyada virüsten etkilenen ülkelerde çalışmanın iki koldan yürütüldüğünü, iki alanda tedbirler alındığını aktaran Erbakan, "İnsan hayatının kurtarılması, toplum sağlığının korunması ve hayatta kalan geniş halk kesiminin bu krizin ekonomik sonuçlarından olumsuz şekilde etkilenmemesi için alınan tedbirler, her iki alandaki tedbirler de öncelikle devletler tarafından


alınıyor. Devletler hem vatandaşının sağlığını korumak, hem de sağlık tedbirleri nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar sebebiyle halkın ekonomik açıdan mağdur olmaması için mücadele veriyor. Bizim ülkemizde 'korona virüs krizi' zaten uzun zamandır piyasaları, toplumu en ağır şekilde etkileyen ekonomik krizin üstüne gelmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin başında birçok problem varken bir de 'korona virüs' sıkıntısıyla uğraşmak durumunda kaldığını aktaran Erbakan, Türkiye'nin durumunun ekonomik olarak diğer pek çok ülkeden daha da sıkıntılı olduğunu kaydetti. - ANKARA

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:49 Kaynak: İHA

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