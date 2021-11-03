ERBALDER Başkan Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete ERBALDER Yönetim Kurulu Başkanı Neziha Bilen ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Dernek ve çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren Neziha Bilen, konuk severliği için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Başkan Kurt ile Odunpazarı Belediyesi ve ERBALDER'in ortaklaşa yapabileceği projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Bilen, "Başkan Kurt her zaman en büyük destekçilerimizden oldu. Kendisine bize verdiği destek ve konuk severliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretleri için ERBALDER Yönetim Kurulu Başkanı Neziha Bilen ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Başkan Kurt, demokratik kitle örgütlerinin kitlelerin sesi olduğunu söyledi. Doğrudan demokrasinin temeli olan demokratik kitle örgütlerine verdikleri desteği sürdüreceklerini kaydeden Başkan Kurt, ERBALDER Başkanı Neziha Bilen ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.