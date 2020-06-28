Erbaş, 12 ayda hafız olan görme engelli Ravzanur'u tebrik etti - Son Dakika

Erbaş, 12 ayda hafız olan görme engelli Ravzanur'u tebrik etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyen görme engelli imam hatip ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker'i tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyen görme engelli imam hatip ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker'i tebrik etti. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'i 12 ay gibi kısa bir sürede hıfzeden görme engelli Ravzanur Koçaker kızımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim zihnine nakşettiği Kur'an ile amel etmeyi nasip etsin. İmam hatip ortaokulu öğrencisi olan 11 yaşındaki evladımıza eğitim hayatında başarılar dilerim." ifadesine yer verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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