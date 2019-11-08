Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası için "Peygamberimiz ve Aile" konusunu belirlediklerini belirterek, "Hiçbir meslek ya da hedef, aile kurmaktan, anne-baba olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir makam ve mevki, anne-baba olma şerefinden ve sorumluluğundan büyük olamaz." dedi.

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşan Erbaş, Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi'nin Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında çok güçlü ve köklü bir yere sahip olduğunu söyledi.

Mevlidin Hazreti Peygamber'in şahsında insanlığın yeniden doğuşunu ve aydınlık geleceğini ifade ettiğini belirten Erbaş, cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin ve hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönemin, son peygamberin gelişi ve mücadelesiyle, ilmin ve adaletin aydınlığında asrısaadete dönüştüğünü anlattı.

Cahiliye karanlığında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlığın, Hzç. Muhammed'in peşinden giderek imanın gücü ve ahlakın güzelliğiyle dünya tarihinin en nadide şahsiyetlerini yetiştirdiğini, en mükemmel medeniyetini inşa ettiğini dile getiren Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, her sene Mevlid-i Nebi Haftası'nda, toplumumuz ve insanlık için önem arz eden bir konuyu kapsamlı bir biçimde ele almaktadır. Bu bağlamda 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası için 'Peygamberimiz ve Aile' konusunu belirledik." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam'ın ailede adaletin, fedakarlığın, sorumluluk bilincinin, istişarenin, karşılıklı yardımlaşma ve anlayışın hakim kılınmasını, eşlerin birbirine güven duymasını ve bağlılık göstermesini istediğini aktardı.

"Güçlü toplum, güçlü aile bağları ile kurulur"

Ailenin, nesli muhafaza etmek gibi önemli ve vazgeçilmez bir işlevi olduğunu vurgulayan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ailenin nesli muhafaza etme bilinciyle kurulduğu toplumlar medeni toplumlardır. Çünkü insani ve vicdani değerler ancak bu tür bir aile ortamında doğup gelişir ve bir sonraki kuşağa aktarılır. Dine, hayata, topluma ve insanın var oluşuna dair sağlıklı bir zihniyet, aileden başka hiçbir içtimai kurum veya kuruluşta doğup gelişemez. Güçlü toplum, güçlü aile bağları ile kurulur. Huzurlu toplum, ancak aile huzuruyla başlar.

Hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye mazeret olamaz. Hiçbir meslek ya da hedef, aile kurmaktan, anne-baba olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir makam ve mevki, anne-baba olma şerefinden ve sorumluluğundan büyük olamaz. Elbette hayatın her alanında olduğu gibi ailede de zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar, gerilimler yaşanması mümkündür. Önemli olan karşılaşılan sıkıntıları, sabır, hoşgörü ve fedakarlıkla göğüslemek, haksızlığa yol açmadan, şefkat, itidal ve adaletle aşmaya çalışmaktır."

Hazreti Muhammed'in aile hayatının bütün insanlar için mükemmel bir örnek olduğuna dikkati çeken Erbaş, Allah Resulü'nün aile fertlerine daima merhametle, adaletle, iyilikle ve nezaketle davrandığını, bütün ilişkilerinde insan onuruna ve haklarına saygıyı esas aldığını kaydetti.

- Hafta boyunca Hazreti Peygamber'in örnek aile hayatı anlatılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün ciddi risklerle karşı karşıya olan aileyi korumanın ve güçlendirmenin yolunun, Hazreti Peygamber'in aileyi hangi ahlaki ve hukuki zemine yerleştirdiğini, ne gibi sabitlerle güvenceye aldığını anlamaktan geçtiğini belirterek, başkanlığın çalışmalarına değindi.

Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle bütün camilerde yoğun programlar icra edeceklerini anlatan Erbaş, salonlarda, okullarda, televizyon ve radyolarda etkinlik ve programlar düzenleyerek Hazreti Peygamber'in örnek aile hayatını anlatacaklarını söyledi.