Erbaş, Adıyaman'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansına katıldı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansa katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, "Allah Resulü, Kuran ifadesiyle, 'Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildi' ifadesiyle cahiliyetin en azgınlaştığı bir dönemde bütün insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir peygamberdir" dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk olarak Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i ziyaret etti. Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak Türkiye Petrolleri (TP) konferans salonuna geçti. Burada düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansta konuşan Erbaş, Hazreti Muhammed'in yeryüzündeki cehaleti ortadan kaldırmak için gönderildiğini ifade ederek şunları söyledi: