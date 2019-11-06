Erbaş: "Aile özelinde etkinlikler yapacağız, milletimizle buluşacağız"
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Peygamberimiz ve Aile" olan "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri tanıtım toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:11 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Peygamberimiz ve Aile" olan "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri tanıtım toplantısında konuştu.
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