Son Dakika Haberleri: Erbaş, Arjantin Büyükelçisi ile görüştü
Son Dakika Güncel Erbaş, Arjantin Büyükelçisi ile görüştü

Erbaş, Arjantin Büyükelçisi ile görüştü

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "40 yıldır sınırlarımızın içerisinde problem yaşadığımız terör örgütleri artık hemen sınırımızın ötesinde örgütlendikleri için harekat yapıyoruz.

Erbaş, Arjantin Büyükelçisi ile görüştü, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "40 yıldır sınırlarımızın içerisinde problem yaşadığımız terör örgütleri artık hemen sınırımızın ötesinde örgütlendikleri için harekat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro ile makamında bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Arjantin'de yaşayan Türk vatandaşları ve Müslümanlara yönelik faaliyetlerde iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığını hatırlatan Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"40 yıldır sınırlarımızın içerisinde problem yaşadığımız terör örgütleri artık hemen sınırımızın ötesinde örgütlendikleri için onlarla mücadele etmek durumunda kaldık. Şu anda o terör örgütlerine yönelik harekat yapıyoruz. Tabii ki her ülkeyi bu noktada yanımızda görmeyi ve desteğini almayı arzu ederiz. Dolayısıyla Arjantin'in bu konudaki yaklaşımı bizim için çok değerlidir, çok önemlidir."

"Arjantin göçmenler konusunda Türkiye'ye benziyor"

Mastropietro ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin dini ve sosyal yapısı hakkında bilgi verdi.

Arjantin'in göçmenler konusundaki politikasıyla Türkiye'ye benzediğini aktaran Mastropietro, "Terör konusunda Arjantin de geçmişte sorunlar yaşadı. Arjantin'in teröre karşı olduğunu, terörle mücadele etmeye her zaman hazır olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Arjantin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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