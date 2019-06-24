Son Dakika Haberleri: Erbaş: "Başkanlığımız insanımızın manevi hayatına rehberlik etme sorumluluğuyla hareket etmektedir"
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Erbaş: "Başkanlığımız insanımızın manevi hayatına rehberlik etme sorumluluğuyla hareket etmektedir"

43 dakika önce

- Göç ve Manevi Destek Merkezi binaından detay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşılaması Kocatepe Cami İmam Hatibi Yahya Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilaveti okuması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı...

- Göç ve Manevi Destek Merkezi binaından detay
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşılaması
Kocatepe Cami İmam Hatibi Yahya Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilaveti okuması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışında konuştu. (1)
Erbaş: Başkanlığımız insanımızın manevi hayatına rehberlik etme sorumluluğuyla hareket etmektedir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:19 Kaynak: AA
diyanet işleri, içişleri bakanı süleyman soylu, göç, yahya çelik, Güncel
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