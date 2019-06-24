Erbaş: "Başkanlığımız insanımızın manevi hayatına rehberlik etme sorumluluğuyla hareket etmektedir"
43 dakika önce
- Göç ve Manevi Destek Merkezi binaından detay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşılaması Kocatepe Cami İmam Hatibi Yahya Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilaveti okuması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı...
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:19 Kaynak: AA
- Göç ve Manevi Destek Merkezi binaından detay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun gelişi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ın karşılaması Kocatepe
Cami İmam Hatibi Yahya Çelik
'in Kur'an-ı Kerim tilaveti okuması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışında konuştu. (1)
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