Son Dakika Haberleri: Erbaş: "Başkanlığımızın son yıllardaki hizmet yelpazesine göçmenler de eklenmiştir"
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Erbaş: "Başkanlığımızın son yıllardaki hizmet yelpazesine göçmenler de eklenmiştir"

1 saat önce

- Göç ve Manevi Destek Merkezi açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışında konuştu.

- Göç ve Manevi Destek Merkezi açılışı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışında konuştu. (2)
Erbaş: Başkanlığımızın son yıllardaki hizmet yelpazesine göçmenler de eklenmiştir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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