Erbaş: "Bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür"
19 dakika önce
Cami içerisinden genel görüntü Ezan okunması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Dua okunması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldırıp hutbe irat etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:32 Kaynak: AA
Cami içerisinden genel görüntü
Ezan okunması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Dua okunması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldırıp hutbe irat etti.
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