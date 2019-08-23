Son Dakika Haberleri: Erbaş: "Bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür"
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Erbaş: "Bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür"

19 dakika önce

Cami içerisinden genel görüntü Ezan okunması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Dua okunması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldırıp hutbe irat etti.

Cami içerisinden genel görüntü

Ezan okunması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Dua okunması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldırıp hutbe irat etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Hamdi, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:32 Kaynak: AA
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