Erbaş: "Birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyede uzlaştığı zemindir camiler"
39 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:37 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı. (2)
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