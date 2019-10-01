Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı. (2)

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İBB, Altunizade'deki yoğunluk için harekete geçti: Her metro seferi için 3 boş metrobüs durağa gönderilecek