Son Dakika Haberleri: Erbaş: "Birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyede uzlaştığı zemindir camiler"
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Erbaş: "Birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyede uzlaştığı zemindir camiler"

39 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı. (2)

Erbaş: Birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyede uzlaştığı zemindir camiler

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:37 Kaynak: AA
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