Erbaş: "Bizim Kur'an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erbaş: 'Bizim Kur'an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir' - Son Dakika

Erbaş: "Bizim Kur'an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir"

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim Kur'an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim Kur'an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir. Buralarda amacımız, Rabbini tanıyan, peygamberini tanıyan, ezanını bilen, bayrağına itaat eden, bütün değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek." dedi.

Erbaş, Kahramanmaraş'ta Pazarcık Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu'nun açılışında, Türkiye'de 2 bine yakın yatılı Kur'an kurslarından birisine Pazarcık ilçesinin sahip olduğunu söyledi.

"Biz Kuran kurslarımızın bulunduğu yerlere şeytandan korunmuş bölgeler diyoruz." ifadesini kullanan Erbaş, "Bir yerde Allah zikredilirse oraya şeytan yaklaşamaz." dedi.

Kur'an-ı Kerim'in insan yaşamındaki önemine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'e uyduğumuz sürece bu topraklarda okunduğu, yaşandığı sürece inşallah biz bu toprakları şeytanın hilelerinden, fitneden, tefrikadan, kötülükten muhafaza edeceğiz. Bizim Kur'an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir. Buralarda amacımız, Rabbini tanıyan, peygamberini tanıyan, ezanını bilen, bayrağına itaat eden, bütün değerlerine bağlı nesiller yetiştirmektir. Kötülük olmasın, iyilik yaygınlaşsın. Türkiye Diyanet Vakfının en önemli sloganı, 'Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya devam ediyoruz' sloganımızı biz her yerde gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

Kur'an kurslarında bir tuğlası olana, cennette bir ev verileceğini dile getiren Erbaş, Hazreti Peygamberin, "Bir kuş yuvası kadar mescid yapan ve bu mescidlerin yolunu açan Kur'an kurslarına, Kur'an eğitim merkezlerine katkı sağlayan insanlara karşılığı cennette verilecektir." sözünü paylaştı.

Bu müjdeye katkısı olan herkesin nail olacağını ifade eden Erbaş, kursun ilçeye hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kur'an kursu merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, İl Müftüsü Celal Sürgeç, İlçe Müftüsü Ahmet Sevinç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal ile İmran Kılıç katıldı.

Başkan Erbaş, daha sonra bir kreş sınıfını ziyaret ederek, çocuklarla konuştu, onlara hediye ve şeker ikram etti.

Erbaş: Bizim Kur'an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:15 Kaynak: AA
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