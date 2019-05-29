Erbaş: "Bizlere yaşattığınız bu sekinet içerisindeki Ramazandan dolayı teşekkür ediyorum"
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- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iftara katılan basın mensuplarıyla tokalaşması Erbaş'ın bulunduğu iftar masasından detaylar Dua edilmesi Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:14 Kaynak: AA
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iftara katılan basın mensuplarıyla tokalaşması
Erbaş'ın bulunduğu iftar masasından detaylar
Dua edilmesi
Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
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