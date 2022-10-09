Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Paris'teki Mevlid-i Nebi programına katıldı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Paris'teki Mevlid-i Nebi programına katıldı

09.10.2022 19:55

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın başkenti Paris'te Mevlid-i Nebi programına iştirak etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın başkenti Paris'te Mevlid-i Nebi programına iştirak etti.

Paris'te bir etkinlik salonunda düzenlenen programda, sela ve ezan okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Diyanet İşleri Başkan Erbaş, programda yaptığı konuşmasında, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin 1451. seneidevriyesi olduğuna işaret ederek, Hazreti Muhammed'e atıfta bulunulan "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik" ayetini hatırlattı.

Süleyman Çelebi'nin Hazreti Muhammed'i anlattığı şiirden mısralar ve Kur'an-ı Kerim'den İbrahim suresinin ilk ayetini okuyan Erbaş, Hazreti Muhammed'in yeryüzünde insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için vazifelendirildiğini anlattı.

Hazreti Muhammed'in kıyamete kadar bütün insanlığa gönderilen peygamber ve yeryüzüne gönderilen en son peygamber olduğunu söyleyen Erbaş, Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret edince burada ilk mescidi kurduğunu ve burada yetiştirdiği insanlarla Yesrib'i (Medine'nin eski adı) "aydınlanmış şehir Medine" haline getirdiğini ifade etti.

Erbaş, "İslam 'barış' demektir, 'mutluluk' demektir. Peygamber Efendimiz bütün dünyaya barışı, mutluluğu, iyiliği yaymak için mücadele etti." diye konuştu.

Hazreti Muhammed de dahil tüm peygamberlerin iyiliği yaymak için mücadele ettiğini belirten Erbaş, herkesi adaletsizlik ve zulme karşı mücadele etmeye çağırdı.

Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Dr. Bayram Demirtaş, "Peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettikleri bu kutlu günle, cehalet yerini ilim ve hikmete, zulmet yerini adalet ve rahmete bırakmış, insanlığın saadet asrı başlamıştır." diyerek, Hazreti Muhammed'in gittiği her yere huzur ve güven mesajını taşıdığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz Muhammed, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Paris'teki Mevlid-i Nebi programına katıldı - Son Dakika

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