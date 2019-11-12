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Erbaş: "Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam"
6 saat önce
Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferans Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ADIYAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:28 Kaynak: AA
Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferans
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ADIYAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı. (1)
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