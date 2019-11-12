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Son Dakika Güncel Erbaş: 'Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam' - Son Dakika

Erbaş: "Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam"

6 saat önce

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferans Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ADIYAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferans

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ADIYAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı. (1)

Erbaş: Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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