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Erbaş: "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:45 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. (2)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir."
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü bildirdi.
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