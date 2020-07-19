Erbaş'dan Destici'ye Ayasofya daveti - Son Dakika

Erbaş'dan Destici'ye Ayasofya daveti
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, 24 Temmuz'da Ayasofya Cami'sinde kılınacak cuma namazına davet etti.
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, 24 Temmuz'da Ayasofya Cami'sinde kılınacak cuma namazına davet etti.
Danıştay'ın 2 Temmuz'da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına karar verildi. Resmen cami olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasoyfa'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak 24 Temmuz'da Ayasofya Cami'sinde kılınacak cuma namazına davet etti. Destici ise davet için teşekkür ederek 24 Temmuz'da Ayasofya da kılınacak olan ilk cuma namazına katılacağnı söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:35 Kaynak: DHA
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