Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklaması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

Erbaş: "İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 12 milyon liraya yakın bir yardım yapmış olacaktır."

Erbaş: "Zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlar, 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak ve tüm PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir."

Erbaş: "Faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL'dir."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır"