Üye Girişi
Erbaş, Fejzic'e göreve başlama belgesi verdi - Son Dakika

Erbaş, Fejzic'e göreve başlama belgesi verdi

06.02.2022 18:09
Erbaş, Fejzic'e göreve başlama belgesi verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Fejzic'in resmi görev teslim programı için başkent Podgoritsa'ya gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Fejzic'in resmi görev teslim programı için başkent Podgoritsa'ya gitti.

Osman Ağa Camisi'nde düzenlenen programa katılan Erbaş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'e, "resmi göreve başlama belgesini" teslim etti.

Erbaş, İslam toplumlarının güçlerini birleştirerek ve bağlarını güçlendirerek dünyadaki mevcut sorunlara çözüm üretebileceklerini dile getirdi.

Maide Suresi'nin, "İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın" ayetini hatırlatan Erbaş, "Şu anda üzerimize düşen büyük bir sorumluluk var. Kardeşlik ilişkilerimizi zedeleyecek her türlü faaliyetten kaçınmamız gerekiyor. Kardeşlik ilişkilerimizin farkında olmamız ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Osman Ağa Camisi'ndeki programdan önce Mehmet Fatih Medresesi'ni ziyaret eden ve medrese öğrencileriyle sohbet eden Erbaş, "Buraya üçüncü kez geldiğim için çok mutluyum. Sizlere bilgi ve eğitimden bahsetmeye geldim." diye konuştu.

Alak suresi 1. ayetinin, "Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku" olduğunu hatırlatan Erbaş, "Bizim medeniyetimiz, bilgi medeniyetidir. Müslümanlar arasında bilim her zaman çok önemli olmuştur." ifadesini kullandı.

Erbaş, Diyanet'in her zaman öğrencilere ve medreselere destek vermeye hazır olduğunu dile getirerek, "Size mesajım, zamanı kullanın, bilgi bekletilmemeli. Ilımlı olan bir yol izlerseniz, kendinize ve Müslümanlara daha çok faydanız dokunur." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Slovenya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya Diyanet İşleri Başkanlarının da katıldığı programda Fejzic, "Göreve tekrar seçilmiş olmaktan mutluyum. Bu benim için bir emanet. Allah'ın izniyle, bana verilen bu emanete, şimdiye kadar da yapmış olduğum gibi iyi bakacağım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

İslam Birliği, Karadağ, İslam, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbaş, Fejzic'e göreve başlama belgesi verdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:06 Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti
18:04 Hamileyken bile zorla fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an yürek parçaladı
18:02 Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
18:01 Son Dakika! Bakan Özer'den öğretmen adaylarına müjde: 1 yıllık süreçte şartları yerine getirenler kadroya alınacak
17:45 Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı
17:44 Hayat pahalılığı hakkında yorum yapan Cem Yılmaz: Yakınmayan ya hırsızdır ya deli
17:42 Fenerbahçe taraftarından, Rıdvan Dilmen'e olay suçlama! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:39 Aile Bakanı Yanık, Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı
17:11 "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu
17:09 Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 18:17:11. #1.13#
SON DAKİKA: Erbaş, Fejzic'e göreve başlama belgesi verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement