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Erbaş, Filistin'deki saldırılarda ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı - Son Dakika

Erbaş, Filistin'deki saldırılarda ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

Son Güncelleme: 18.10.2023 14:39

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Erbaş, "Son 1 haftadır İsrail'in, Filistin üzerinde yapmış olduğu katliam, soykırım, dünyanın gözü önünde yapılıyor ve ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler, bazı ülkeler bunu destekliyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Gazze'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırı sonrası, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için yurt genelinde gıyabi cenaze namazları kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğlen namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namaz öncesi cemaate hitap eden Erbaş, Peygamberler diyarı Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Filistin topraklarında 70 yıldır büyük bir zulüm işlendiğini belirterek, "İnsanlık tarihinin görmediği derecede, bebekler katledilmekte, kadın, çocuk demeden, masum insan demeden, zalim işgalci İsrail tarafından katledilmekte. Dünya buna seyirci kalmakta. İnsanlık adına utanç verici olaylar yıllardan beri yaşanmakta. İnsanlar, vicdanı olanlar nasıl uyuyorlar? Müslüman ülkeler, yetkililer nasıl rahat uyuyorlar, anlamak mümkün değil. Son 1 haftadır İsrail'in, Filistin üzerinde yapmış olduğu katliam, soykırım, dünyanın gözü önünde yapılıyor ve ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler, bazı ülkeler bunu destekliyor" ifadelerini kullandı.

'İNSANLIĞINDAN UTANMAYAN KİMSELER VAR'

Kudüs'ün Müslümanların kalbi gibi olduğunu söyleyen Erbaş, "Mescid-i Aksa, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın tüm Müslümanlara emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak bütün Müslümanların vazifesidir. Buna duyarsız kalmak mümkün değildir. Dün gece Gazze'deki bir hastanede binin üzerinde masum insan şehit olmuştur. İnancı ne olursa olsun bu zulümden üzüntü duymayan, bu zulmü yapanların da kendilerini insan olarak tanıttığı için insanlığından utanmayan kimseler ne yazık ki var. Biz şimdi ülkemizin her yerinde, Filistin'de şehit olanlar ve bizim vatan müdafaasında, sınırımızın ötesinde, içinde mücadele ederken şehit olan binlerce şehidimiz için gıyabı cenaze namazı kılacağız" dedi.

Daha sonra, gıyabi cenaze namazını Erbaş kıldırdı. Aynı anda yurt genelinde 90 bin camide de gıyabi cenaze namazları kılındı.

Kaynak: DHA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaş, Filistin'deki saldırılarda ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erbaş, Filistin'deki saldırılarda ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı - Son Dakika
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