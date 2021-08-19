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Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız - Son Dakika

Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız

19.08.2021 05:06

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam coğrafyasını Kerbela çölüne dönüştürmeye çalışanlar olduğunu belirterek, "Etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkları kavga sebebi haline getirerek Müslümanların arasına tefrika sokmaya, fitne tohumu ekmeye çalışanlar var.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam coğrafyasını Kerbela çölüne dönüştürmeye çalışanlar olduğunu belirterek, "Etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkları kavga sebebi haline getirerek Müslümanların arasına tefrika sokmaya, fitne tohumu ekmeye çalışanlar var. Fitneye, ihanete, tefrikaya karşı hep birlikte uyanık olmalıyız" dedi.

Dinayet İşleri Başkanlığı, muharrem ayının başlaması nedeniyle Hacı Bayram Veli Camii'nde 'Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı' düzenledi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed ve sahabeleri ile Kerbela şehitlerine dua etti. Erbaş, peygamberler tarihinin pek çok önemli hadisesine sahne olan muharrem ayının Hz. Muhammed ve ashabının hicretini, aşureyi ve Kerbela'yı hatırlattığını söyledi.

Allah'ın muharrem ayında savaşı yasakladığını ve Kerbela çölünde Hz. Hüseyin ile çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70'ten fazla kişinin şehit edildiğini ifade eden Erbaş, Bu elim olay, sevgili Peygamberimizi ve onun Ehl-i Beyti'ni seven bütün müminleri derinden yaralamış, bütün Müslümanları tarifi imkansız acılara gark etmiştir. Ancak, zulme ve zalimlere karşı destansı direnişi, ihanet ve sadakatsizlik karşısındaki sarsılmaz duruşuyla Hz. Hüseyin efendimiz, müminlerin zihin ve gönül dünyalarında taht kurmuştur. Bu taht, 14 asırdır yerinde durmakta ve sarsılmadan devam etmektedir. Ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise vicdanlarda hep mahkum edilmiştir ifadelerini kullandı.

'TEK BİR KALBE, VİCDANA DÖNÜŞMELİYİZ'

Erbaş, bugün de İslam coğrafyasını Kerbela'ya dünüştürmeye çalışanların bulunduğunu belirterek, Hala bu fitneyi kanatmak ve sürdürmek isteyenler var. Hainler ve müminleri birbirine düşüren bazı kesimler, gruplarda bunu fırsat bilip bir tuzak kurmak peşindeler. Etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkları kavga sebebi haline getirerek Müslümanların arasına tefrika sokmaya, fitne tohumu ekmeye çalışanlar var. Fitneye, ihanete, tefrikaya karşı hep birlikte uyanık olmalıyız. Duygu, düşünce, söz ve davranışlarımızla birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Kalplerimizi birleştirerek tek bir kalbe ve tek bir vicdana dönüştürmeliyiz. Eğer bunu hayata geçiremezsek İslam coğrafyasında, hüznün ve matemin en acılı hikayeleri her zaman yaşanmaya devam edecektir diye konuştu.

Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız
Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız
Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız
Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kerbela, İslam, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erbaş: Fitne, ihanet, tefrikaya karşı uyanık olmalıyız - Son Dakika


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