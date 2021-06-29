Son dakika haberi: Erbaş: "İnancı, davayı gençlerimizin anlayacağı şekilde doğru olarak tanıtamazsak o nesiller istismara da açık hale gelecektir" - Son Dakika

Son dakika haberi: Erbaş: "İnancı, davayı gençlerimizin anlayacağı şekilde doğru olarak tanıtamazsak o nesiller istismara da açık hale gelecektir"
29.06.2021 10:33
Son dakika gelişmesine göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın salondan görüntüsü Katılımcılardan görüntü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da üniversite öğrencileriyle "Diyanet Genç Çalıştayı"nda konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın salondan görüntüsü
Katılımcılardan görüntü
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da üniversite öğrencileriyle "Diyanet Genç Çalıştayı"nda konuştu. (3)
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