Erbaş Harçlıklarını Yemen'e Gönderen Öğrencileri Kabul Etti

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Fenerbahçe'den Senelik 2,2 Milyon Euro Kazanan Kameni: Takımdan Ayrılmıyorum

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı

40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?