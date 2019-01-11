Son Dakika Haberleri: Erbaş Harçlıklarını Yemen'e Gönderen Öğrencileri Kabul Etti

Erbaş Harçlıklarını Yemen'e Gönderen Öğrencileri Kabul Etti

45 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnancı, mezhebi ne olursa olsun zulme maruz kalan insanların yanında yer almak gerekiyor.

Erbaş Harçlıklarını Yemen'e Gönderen Öğrencileri Kabul Etti, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnancı, mezhebi ne olursa olsun zulme maruz kalan insanların yanında yer almak gerekiyor. Çünkü bizim dinimiz bunu emrediyor." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Yemen'e yardım kampanyasına harçlıklarıyla 57 bin lira destek veren öğrencileri makamında kabul etti.

Yardım kampanyasına gösterdikleri ilgi dolayısıyla öğrencilere teşekkür eden Erbaş, "İnancı, mezhebi ne olursa olsun zulme maruz kalan insanların yanında yer almak gerekiyor. Çünkü bizim dinimiz bunu emrediyor. İnsanların, özellikle çocukların büyük bir zulme uğraması bizim yüreğimizi acıtıyor, kalbimizi sızlatıyor." ifadelerini kullandı.

Erbaş, çocuklar ve gençlerin gelecek yıllarda güzel işler yapacağını belirterek, milletin en önemli özelliğinin vatan, millet, ezan ve bayrağını sevmek olduğunu kaydetti.

Öğrenciler ise Yemen'de yaşanan olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.

Erbaş, öğrencilere teşekkür belgesi ile TDV'nin bağış makbuzunu imzalayarak verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yemen, Güncel
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