Son Dakika Haberleri: Erbaş, harekatın başarısı için fetih suresi'ni okudu
Son Dakika Güncel Erbaş, harekatın başarısı için fetih suresi'ni okudu

Erbaş, harekatın başarısı için fetih suresi'ni okudu

1 saat önce

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı şekilde tamamlanması için, bir dizi ziyarette bulunmaya geldiği Muğla'da, sabah namazı öncesi Fetih Suresi okudu.

Erbaş, harekatın başarısı için fetih suresi'ni okudu, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı şekilde tamamlanması için, bir dizi ziyarette bulunmaya geldiği Muğla'da, sabah namazı öncesi Fetih Suresi okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere bu sabah Muğla'ya geldi. Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak, sabah namazını da kılacağı Menteşe ilçe merkezindeki Şahidi Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Şahidi Camisi'ne geçti. Erbaş'ı, burada Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Algan, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Müftüsü İbrahim Öcüt, daire müdürleri ve vatandaşlar karşıladı.Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra sabah namazı kılmak için camiye girdi. Namaz öncesi İmam Yadigar Ceylan, Fetih Suresini okudu. Surenin son bölümünü ise Prof. Dr. Ali Erbaş okuyarak, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı şekilde tamamlanmasını diledi. Ardından sabah namazı kılındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar ile polis özel harekat personelinin de katıldığı namazın ardından Erbaş, Şahidi Hazretleri'nin türbesini ziyaret edip, dua etti. Erbaş, daha sonra Muğla Valiliği'ne geçti.


Fetih Suresi, Ali Erbaş, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:43 Kaynak: DHA
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