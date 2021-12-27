Üye Girişi
Erbaş'ın, Enez Ayasofya Camii'nin açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama - Son Dakika

Erbaş'ın, Enez Ayasofya Camii'nin açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama

27.12.2021 16:24
Erbaş'ın, Enez Ayasofya Camii'nin açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama

Enez Kaymakamlığından, Enez Ayasofya Camii Şerifi'nin ibadete açılışı için ilçeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Atatürk posterleri asılarak" protesto edildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Enez Kaymakamlığından, Enez Ayasofya Camii Şerifi'nin ibadete açılışı için ilçeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Atatürk posterleri asılarak" protesto edildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 24 Aralık Cuma günü Enez Ayasofya Camii Şerifi'nin 56 yıl aradan sonra ibadete açılması dolayısıyla tertip edilen programa katılmak üzere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un ilçeye geldiği belirtildi.

Erbaş ve beraberindeki heyetin Kaymakamlık ziyareti sonrası vatandaşların da katılımıyla ilçenin en kalabalık Kale Caddesi'nden yürüyerek camiye geçtikleri vurgulandı. Erbaş'ın bu sırada esnaf ve vatandaşların cumalarını tebrik ettiği kaydedildi.

Bazı yayın organlarında iddia edildiği gibi bir protestonun yaşanmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanımız, vatandaşlarımızın ve esnafımızın cumalarını tebrik etmiş, kendileri ile selamlaşmış ve iddia edilenlerin aksine en ufak duygusal bir protesto dahi yaşanmamıştır. Cuma namazına binaen vatandaşlarımızın da yoğun katılım ile açılış programı icra edilmiş ve Diyanet İşleri Başkanımız açılışa katılan vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaşmıştır. Enez Ayasofya Camii Şerifi içinde ve dışında açılış programına gelen vatandaşlarımız ile bir süre sohbet eden Diyanet İşleri Başkanımız daha sonra Enez ilçesinden ayrılmışlardır."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her dini ve milli bayramlarda ve dahi önemli açılış programlarında olduğu gibi vatandaşlarımız ve esnafımız tarafından günün anlam ve önemini daha içten yaşamak ve yaşatmak adına evlerine ve iş yerlerine asmış oldukları Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinin Enez Ayasofya Camii Şerifi açılış programı kapsamında da asılmasını 'Diyanet İşleri Başkanına Atatürk posterli protesto" olarak algılamak ve kamuoyunu yanıltma saiki ile haberleştirmek en hafif ifadeyle kötü ve art niyetli bir tutumun çok açık bir tezahürüdür. Bu maksatla yapılan haberler, Enez Ayasofya Camii Şerifi'nin 56 yıl sonra ibadete açılması dolayısıyla ilçemizde yaşanan bayram havasına gölge düşürmek isteyenlerin hayal ürünü yorumlarından ibarettir."

YORUMLAR
500

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbaş'ın, Enez Ayasofya Camii'nin açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama - Son Dakika


Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı         
16:33
Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç         
16:25
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur         
14:41
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
16:26 İmamoğlu'na tam destek! Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
16:25 Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç
16:12 Mehmet Akif Ersoy hiç bu kadar güzel anılmamıştı
16:11 Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturuluyor?
16:11 Haklarında suç duyurusunda bulunulan ekonomistlerden karara tepki! Sosyal medyadan cevap verdiler
16:10 Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu
16:03 Fenerbahçe'nin durumu duayen yorumcuları da sinirlendirdi, masalara vuruldu: Kandırmayı bırakın
15:51 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
15:46 Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem
15:45 ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 16:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Erbaş'ın, Enez Ayasofya Camii'nin açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement