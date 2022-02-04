Erbaş: İnsanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, insanın yaratılış gayesinin ibadet etmek olduğunu belirterek, "Eğer bir insanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok, bunu açıkça söyleyelim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Üç Aylar'ın başlangıcı Regaip Kandili nedeniyle yurttaki pek çok camide kandil programı düzenlendi. Şırnak'ın Ulu Camii'nde düzenlenen programa bizzat katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnaklılarla beraber ibadet etti. Erbaş'ın kıldırdığı yatsı namazının ardından başlayan programa Şırnaklı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, salavat getirildi, Türkiye ve İslam alemi için dualar edildi.

'RABBİMİZ İYİ ANILAN KULLARINDAN EYLESİN'Asr Suresi'nin, "Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır" şeklindeki ayetlerini okuyan Erbaş, şu konuşmayı yaptı: "İmam-ı Şafi Hazretleri (r.a.) bu Sure hakkında 'Kur'an-ı Kerim hiç inmemiş olsaydı, sadece Asr Suresi inmiş olsaydı, insanlığın kurtuluşu için o bile yeterdi' buyuruyor. İman etmiş insanlar olarak mümince bir hayatı yaşayabiliyor muyuz? Salih amellere yeterince önem veriyor muyuz? Birbirimize gereği gibi hakkı ve sabrı tavsiye ediyor muyuz? Çocuklarımıza, gençlerimize 'Ölüm var yavrum. Dünyadaki hayatını muhasebe et' diyor muyuz? Dünya fani, insan fanidir. Bu mübarek beldelerde nice büyük insanlar geldi geçti onlardan geriye ne kaldı? Eğer nesilleri için, bizim için bir şeyler yapmış iseler onları biz şimdi hayırla yad ediyoruz. Ama insanların kötülüğü için çalışanlar da hep kötü olarak yad ediliyor. Rabbimiz bizi iyi olarak anılan kullarından eylesin."'NAMAZ İNSANI KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAR'

Erbaş, "Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım" ayetini okuyup, "Demek ki yaratılış gayemiz Allah'a ibadet etmek, O'na kulluk etmekmiş. Eğer bir insanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok, bunu açıkça söyleyelim. İbadetlerimiz bizi bencillik, kibir, haset, ihtiras, israf ve cimrilik gibi beşeri zaaflardan arındırır. İbadetlerimizdeki ihmallerimiz sadece kulluk ihmali değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma, yardımlaşma, şefkat ve merhamet gibi güzel davranışların da ihmali demektir. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Öyle bir namaz kılmalıyız ki o namaz bizi kötülüklerden alıkoysun. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de o istikamette yetiştirmeliyiz" dedi.