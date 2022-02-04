Üye Girişi
Erbaş: İnsanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok - Son Dakika

Erbaş: İnsanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok

04.02.2022 00:42
Erbaş: İnsanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, insanın yaratılış gayesinin ibadet etmek olduğunu belirterek, "Eğer bir insanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok, bunu açıkça söyleyelim" dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, insanın yaratılış gayesinin ibadet etmek olduğunu belirterek, "Eğer bir insanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok, bunu açıkça söyleyelim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Üç Aylar'ın başlangıcı Regaip Kandili nedeniyle yurttaki pek çok camide kandil programı düzenlendi. Şırnak'ın Ulu Camii'nde düzenlenen programa bizzat katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnaklılarla beraber ibadet etti. Erbaş'ın kıldırdığı yatsı namazının ardından başlayan programa Şırnaklı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, salavat getirildi, Türkiye ve İslam alemi için dualar edildi.

'RABBİMİZ İYİ ANILAN KULLARINDAN EYLESİN'Asr Suresi'nin, "Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır" şeklindeki ayetlerini okuyan Erbaş, şu konuşmayı yaptı: "İmam-ı Şafi Hazretleri (r.a.) bu Sure hakkında 'Kur'an-ı Kerim hiç inmemiş olsaydı, sadece Asr Suresi inmiş olsaydı, insanlığın kurtuluşu için o bile yeterdi' buyuruyor. İman etmiş insanlar olarak mümince bir hayatı yaşayabiliyor muyuz? Salih amellere yeterince önem veriyor muyuz? Birbirimize gereği gibi hakkı ve sabrı tavsiye ediyor muyuz? Çocuklarımıza, gençlerimize 'Ölüm var yavrum. Dünyadaki hayatını muhasebe et' diyor muyuz? Dünya fani, insan fanidir. Bu mübarek beldelerde nice büyük insanlar geldi geçti onlardan geriye ne kaldı? Eğer nesilleri için, bizim için bir şeyler yapmış iseler onları biz şimdi hayırla yad ediyoruz. Ama insanların kötülüğü için çalışanlar da hep kötü olarak yad ediliyor. Rabbimiz bizi iyi olarak anılan kullarından eylesin."'NAMAZ İNSANI KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAR'

Erbaş, "Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım" ayetini okuyup, "Demek ki yaratılış gayemiz Allah'a ibadet etmek, O'na kulluk etmekmiş. Eğer bir insanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok, bunu açıkça söyleyelim. İbadetlerimiz bizi bencillik, kibir, haset, ihtiras, israf ve cimrilik gibi beşeri zaaflardan arındırır. İbadetlerimizdeki ihmallerimiz sadece kulluk ihmali değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma, yardımlaşma, şefkat ve merhamet gibi güzel davranışların da ihmali demektir. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Öyle bir namaz kılmalıyız ki o namaz bizi kötülüklerden alıkoysun. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de o istikamette yetiştirmeliyiz" dedi.


Erbaş: İnsanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok
Erbaş: İnsanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok
Erbaş: İnsanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok
YORUMLAR
500

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Namaz, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erbaş: İnsanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
23:04 Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri
22:39 CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımı sosyal medyadan büyük tepki topladı: Barışamadık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 00:49:35. #1.12#
SON DAKİKA: Erbaş: İnsanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement