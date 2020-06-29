Erbaş: "İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve... - Son Dakika

Erbaş: "İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunan bazı kişi ve gruplar da derhal bu hıyanetten vazgeçmelidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunan bazı kişi ve gruplar da derhal bu hıyanetten vazgeçmelidir" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistin Devleti Adalet Divanı'nın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bazı bölgeleri ilhak planına karşı düzenlediği "İşgale Karşı Barışa Destek Buluşması"nda konuştu. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen buluşmada Erbaş, Kudüs'ün en adaletli ve hoşgörülü yıllarını Müslümanların hakimiyetinde geçirdiğini aktararak, "Kudüs, Müslümanların adil ve hoşgörülü yönetimlerinde farklı inançların birbirine saygı içerisinde varlığını devam ettirdiği örnek şehir olmuştur" ifadelerini kullandı.


Günümüzde Kudüs'ün işgalcilerin şiddet ve nefret politikalarıyla bu özelliğini kaybettiğine dikkat çeken Erbaş, "İşgalciler, tüm ahlak ve hukuk ilkelerini ihlal ederek Kudüs'ün işgalini meşrulaştırmak istemektedir. Hukuk ve insanlık dışı uygulamalarla Müslümanların kendi mabetlerinde ibadet etmelerine dahi engel olmaktadır. Dini ve kültürel mirasa zarar vermekte, şehrin Müslüman kimliğini yok etmektedir" dedi.


Tüm insanlığın işgale karşı çıkmakla ve Kudüs'ü savunmakla yükümlü olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Kudüs topyekün insanlığın hukuk, ahlak ve vicdan sınavıdır. Kudüs, İslam ümmetinin iman ve kardeşlik sınavıdır. Kudüs, sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil, bütün Müslümanların ortak meselesidir. İnsaf ve vicdan sahibi Yahudiler de Kudüs'teki zulme karşı çıkmalıdır" diye konuştu.


"Tüm dünya Müslümanları Filistin davasını daha çok sahiplenmelidir"


İslam dünyasına da çağrıda bulunan Erbaş, "İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve eylemlerde bulunan bazı kişi ve gruplar da derhal bu hıyanetten vazgeçmelidir. Tüm dünya Müslümanları Filistin davasını daha çok sahiplenmelidir. Müslümanlar, etnik ve mezhebe dayalı kısır çekişmelerden uzaklaşarak kendi meselelerini beraberlik ruhu ve kardeşlik hukuku içinde çözmelidir" aktarımında bulundu.


"İslam dünyası bütün yeryüzüne iyilik ve adalet getirecek imkanlara sahiptir"


Kudüs'te işgal ve zulmü engellemenin yolunun Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinden geçtiğine dikkat çeken Erbaş, "Biliyoruz ki İslam dünyası güçlüdür. İslam dünyası zengindir. İslam dünyası bütün yeryüzüne iyilik ve adalet getirecek imkanlara sahiptir. Ama maalesef İslam dünyası bunun farkında değildir. İç çekişmeler, fitne ve tefrika içinde imkanlarını yeterince kullanamamaktadır" şeklinde konuştu.


Türkiye'nin her zaman dünyadaki tüm Müslümanların ve mazlumların yanında olduğunu söyleyen Erbaş, "Biz her platformda Kudüs davamızı gündeme getiriyoruz. Bu vesileyle her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanında olduğumuzu ve onlara her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum" dedi.


Buluşmaya Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) Başkanı Allahşükür Paşazade olmak üzere birçok İslam ülkesinden temsilci katıldı. - ANKARA

Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erbaş: 'İslam dünyasında şahsi menfaatlerini düşünerek Kudüs'e ihanet manası taşıyan söz ve... - Son Dakika

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