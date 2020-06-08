Erbaş: İslamofobik saldırılarla mücadele edeceğiz - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, artan İslamofobik saldırılara ilişkin, "Bunlarla mücadele edeceğiz. Bize düşen görev, İslam'ın hayat veren ilkelerini, insanlık ailesine hikmetli bir üslupla sunmak için var gücümüzle çalışmaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Erbaş, yeni atanan ataşe ve müşavirleri kabul etti. Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu. Erbaş, başkanlık olarak yurt dışında görevlendirdikleri ataşe, müşavir ve din görevlileriyle 100'ün üzerinde ülkede din-i mübini İslam'a hizmet ettiklerini söyledi. Başkan Erbaş, yurt dışında yaptıkları çalışmaların önemine işaret ederek, "Yaptığımız çalışmalarla gerek millet varlığımız, gerek diğer Müslümanlar ve o ülkede yaşayan insanlar olsun herkesle en çok iç içe olan kurumlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığımızdır" dedi.

'DÜNYA İSLAM'A MUHTAÇ'

Dünyada yaşanan kaosların, krizlerin çaresinin İslam'ın hayat veren ilkelerinde olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, "Sebzelerin, meyvelerin yetişmesi için toprak suya ne kadar muhtaçsa bugün dünya da İslam'a o derecede muhtaçtır. Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri inşallah İslam'la yeşerteceğiz" diye konuştu.

'MÜCADELE EDECEĞİZ'