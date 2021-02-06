Erbaş: İstiyoruz ki; ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim - Son Dakika
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Erbaş: İstiyoruz ki; ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim

Erbaş: İstiyoruz ki; ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim

06.02.2021 23:09

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öğrenci ve öğretmenlerine hitaben, "Bizler istiyoruz ki; bu güzel ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. İstiyoruz ki; bu güzel ülkede güzel insanlar yetişsin ve güzel işler yapsınlar" dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öğrenci ve öğretmenlerine hitaben, "Bizler istiyoruz ki; bu güzel ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. İstiyoruz ki; bu güzel ülkede güzel insanlar yetişsin ve güzel işler yapsınlar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV 29 Mayıs Eğitim Kurumları'nda görev yapan öğretmen ve yöneticilere hitap etti. Çevrim içi olarak düzenlenen Öğretmen Akademisi Hizmet İçi Eğitim Programı'nın kapanış konuşmasını yapan Erbaş, İslam'ın gençlere büyük değer verdiğini ifade ederek, "Kur'an-ı Kerim'in bizlere, ömürlerini tevhit mücadelesi ile geçiren erdemli, ahlaki meziyetlerle donanımlı gençlerden bahsettiğini hepimiz biliyoruz. Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. İsmail, Ashab-ı Kehf Kur'an-ı Kerim'in örnek gösterdiği gençlerdendir. Peygamber Efendimiz'in çevresinde sorumluluk ve yetki verdiği insanların büyük çoğunluğunun da gençlerden oluştuğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erbaş, gencin bedeni ve ruhu dinç, kalbi yardıma ve paylaşıma açık insan demek olduğunu belirterek, gencin bu dinamikliği ve canlılığının onu verimli kılan en önemli özelliği olduğunu söyledi.İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin gençlerin hayatındaki etkisine işaret eden Erbaş, "Geçtiğimiz yüzyılın ortalarına kadar gençlerin şahsiyetleri, kimlikleri aile, okul ve çevre odağında oluşurken günümüzde bu unsurlara dijital dünya dediğimiz bir başka güç daha dahil olmuştur. Bu yeni gücün, gençlerin kimliklerinin oluşumunda hızla ilk sırayı aldığını da hepimiz müşahede ediyoruz" diye konuştu.'ALLAH'IN 'OKU' EMRİ, VAHYİ İDRAK ETMEK, HAKİKATLE BULUŞMAKTIR'Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in, "Seni yaratan Rabbinin adıyla oku" emriyle başladığını hatırlatarak, "Allah'ın 'oku' emri şüphesiz ki bu sıradan bir oku emri değildir. Bu aynı zamanda varlığı okumaktır. Kainat kitabını okumaktır. Vahyi idrak etmektir. Hakikatle buluşmaktır. 'Oku' emri ilahisinin nesnesine sınır çizilmemiştir. Dolayısıyla Allah'ın adıyla yani kendinin, gayesinin farkında olmak şartıyla okunan her şey insanı hakikate ve huzura ulaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.'ÖRNEK İNSAN OLARAK YETİŞSİNLER İSTİYORUZ'

Erbaş, 29 Mayıs Eğitim Kurumları olarak eğitim hayatında güçlü bir şekilde yer almayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bizler istiyoruz ki; bu güzel ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. İstiyoruz ki; bu güzel ülkede güzel insanlar yetişsin ve güzel işler yapsınlar. Yaşadıkları çevreye olumlu katkı sağlasınlar, barışçı, sağduyulu, örnek insan olarak yetişsinler istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Erbaş: İstiyoruz ki; ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim - Son Dakika


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