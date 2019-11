Erbaş: Kadına şiddetin İslam'da dayanak bulması mümkün değil

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kadına şiddeti reva gören bir düşüncenin, İslam ahlakından ve tefekküründen kendisine dayanak bulması mümkün değildir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erbaş, kadına yönelik şiddeti İslam ahlakı ile bağdaştırmanın mümkün olmadığını belirtirken, şiddete karşı mücadelenin toplumun her ferdinin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Erbaş, mesajında şunları kaydetti: "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yapılacak etkinliklerin, bizlere mutedil bir bakış kazandırmasını ve insanımızı, şiddetin ancak merhametle, hiddetin de muhabbetle bertaraf edileceği bilincine ulaştırmasını ümit ediyorum. Kadına şiddeti reva gören bir düşüncenin, İslam ahlakından ve tefekküründen kendisine dayanak bulması mümkün değildir. Böyle ilkel bir düşünceye karşı kararlı bir şekilde mücadele etmek ise toplumun her ferdinin insani sorumluluğudur. Ülkemizde ve tüm dünyada, çocukların ve kadınların her türlü ihmal ve istismardan uzak, huzurlu günlere kavuşmasını, şefkat ve merhamete dayanan adalet anlayışının hayatımıza egemen olmasını temenni ediyorum."