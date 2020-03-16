Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erbaş: '(Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza... - Son Dakika

Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza...

6 saat önce

Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.

Erbaş:

Erbaş: " (Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir."

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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