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Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza...
6 saat önce
Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:44 Kaynak: AA
Erbaş: " (Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir."
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